Victòria plàcida del MoraBanc, que fa un pas de gegant cap als play-off

Els de Joan Peñarroya dobleguen el Montakit Fuenlabrada (96-78) i si guanyen la setmana vinent a Bilbao poden certificar la classificació a la fase decisiva de manera matemàtica

Actualitzada 23/04/2017 a les 17:44

Matí rodó per al MoraBanc Andorra. El conjunt del Principat s'ha imposat amb solvència al Montakit Fuenlabrada i ha donat un pas de gegant cap als play-off. De fet, amb la voluminosa derrota del RETAbet Bilbao a la pista del Divina Seguros Joventut, els de Joan Peñarroya podrien certificar la classificació el cap de setmana vinent si superen als bascos.



Aquesta possibilitat ha vingut després d'un partit de dinàmiques en què el MoraBanc ha mostrat fortalesa defensiva i el lideratge de Shermadini sota cistella ha portat a un 24-16 a la conclusió dels 10 primers minuts. El Fuenlabrada ha tingut moments de brillantor de la mà de Rafael Hettsheimeir, que ha fet els 11 primers punts dels madrilenys i ha acabat amb 17 punts. Els jugadors han enfilat el camí a vestidors amb un còmode 49-33.



A la represa ha arribat el moment més delicat per al MoraBanc, que ha encaixat un parcial de 2-12 i els visitants s'han situat arribar a situar a només 6 punts posteriorment (55-49). El MoraBanc ha reaccionat i de quina manera, ja que ha respós amb un 19-1 i assolia la màxima diferència de +24 (74-50). Funelabrada ha tingut un parell de bons moments per intentar entrar al partit al darrer quart (82-69), però els del Principat han posat la directa sota l'encert de David Walker (millor del partit amb 20 punts) i David Jelínek (17 punts) i han acabat assolint un triomf plàcid (96-78) que els deixa molt a prop dels play-off. A més, el Poliesportiu es manté com una fortalesa i el balanç a casa segueix sent espectacular (13-1).