L'FC Encamp tanca la Lliga Viatges Pantours amb només 1 empat i 1 derrota

L’FC Encamp ha tancat una nova Lliga Viatges Pantours per emmarcar. El conjunt dirigit per Luis Cruz ja va aixecar el títol fa unes setmanes i aquesta passada, en la qual es va disputar l’última jornada de la temporada regular, va assegurar un nou triomf per 3 a 7 contra el Construmosa DDS Madriu per acabar amb un balanç de 22 triomfs, 1 empat, 1 derrota i 67 punts. “Sabíem que seria una mica més difícil amb el canvi i la marxa de Moi, però hem aconseguit mantenir el nivell alt i per això hem aconseguit el títol de la