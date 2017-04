Els millors cadets i juvenils del sud de França, a Andorra

Actualitzada 21/04/2017 a les 07:10

Andorra acollirà el 20 i 21 de maig el Torneig Grand Sud, en el qual participaran els 22 millors equips cadets i juvenils de rugbi de 7, 12 i 15 dels comitès de les regions franceses del Migdia-Pirineus, País Català, Armanyac-Bigorrre i Llen­guadoc. Ahir es van citar els organitzadors al Principat per veure les instal·lacions de l’Estadi Nacional i Prada de Moles, on es disputaran els partits de la competició, que tindrà una participació d’uns 400 jugadors, dels quals cap serà del VPC ja que no es va classificar.