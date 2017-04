Amb pròleg de Thanasis Antetokounmpo, el llibre compta amb catorze relats que declaren “l’amor” pel seu esport

El MoraBanc Andorra no ha parat mai de mostrar la seva solidaritat com a l’entitat esportiva del país més rellevant que és i cada any ho demostra amb múltiples accions en favor d’ONG. Ahir va presentar al vestíbul del complex del Prat del Roure el llibre El joc que estimem 2, en què es presenten catorze relats de diverses personalitats sobre el bàsquet i els beneficis del qual es destinaran íntegrament a l’Unicef. La majoria dels autors van estar signant exemplars del llibre en l’acte d’ahir a Escaldes-Engordany al qual van assistir un centenar de persones. Thanasis Antetokounmpo, autor del