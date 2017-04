El director tècnic de la FAE, Carles Visa, valora el curs en positiu pel manteniment quant a puntuacions, però també indica que hi ha aspectes a millorar

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va fer ahir balanç, en la modalitat d’alpí, de la temporada 2016-2017 davant els mitjans de comunicació a Crèdit Centre. La valoració va ser a càrrec del director tècnic de la FAE, Carles Visa, que la va catalogar com a “força satisfactòria en termes generals, tot i que hi ha aspectes a millorar, com ara els resultats en grans esdeveniments”. Va continuar exposant que “en comparació a l’any passat s’ha fet un pas endavant en l’objectiu tan difícil que ens hem marcat com és posicionar atletes dins del Top-30 mundial en Copa del Món”.

Sense la