Fent visible el 'drift'

Ramon Armisén persegueix des del 2015 participar en el Campionat d’Espanya de derrapada i aquest any ja ho ha aconseguit.

Ramon Armisén, mecànic d’automoció de professió, va començar a perseguir l’octubre del 2015 el somni de formar part de la graella de corredors que participen en el Campionat d’Espanya de der­rapada corresponent a l’Open Slalom Drift. Aquell any no ho va poder fer realitat i el següent tampoc per manca de recursos econòmics, però aquest any ha aconseguit reunir un pressupost “humil” d’entre 10.000 i 12.000 euros que ja li ha permès inscriure’s en la sisena edició i estar present a la primera car­rera en categoria semiprofessional, celebrada el primer cap de setmana d’abril al circuit de Miranda de Ebro.