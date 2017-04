El Reial Madrid, sense Bale, per a la setena semifinal consecutiva

L’Atlètic també buscarà una plaça

i vol batre a domicili el Leicester City

Actualitzada 18/04/2017 a les 07:05

Redacció Madrid

El Reial Madrid va camí de completar una temporada d’èxit, després de refermar el seu lideratge a la lliga espanyola i tenir un peu a les semifinals de la Champions, que serien les setenes consecutives. En el partit d’anada dels quarts de final, els blancs van superar a l’Allianz Arena el líder de la Bundesliga, el Bayern de Munic, per un gol a dos en un matx que van haver de remuntar. Arturo Vidal va obrir la llauna de cap a la sortida d’un córner i el mateix migcampista xilè va errar un penal inexistent abans del descans que hauria deixat l’eliminatòria molt favorable per als bavaresos.

La reacció madridista la va capitanejar Cristiano Ronaldo marcant dues dianes que el van tornar a posicionar com el màxim golejador de tots els temps de la Lliga de Campions amb un total de 97, superant les 94 de Lionel Messi. Els homes de Zinedine Zidane miraran avui (20.45 h) de fer bo el resultat aconseguit a domicili, en el duel de tornada al Santiago Bernabéu. El Madrid no podrà comptar, com fa en les grans ocasions, amb la BBC al complet arran que el gal·lès Gareth Bale pateix una lesió al soli dret. Els centrals defensius Pepe i Varane també s’absentaran en no estar el 100% recuperats, mentre que el malagueny Isco Alarcón podria entrar a l’onze inicial després d’haver sabut aprofitar les darreres oportunitats brindades pel tècnic francès. Per la seva banda, els de Carlo Ancelotti miraran de desafiar la història, ja que en tota la competició només dos equips dues vegades han remuntat una eliminatòria després de perdre com a locals. Els alemanys provaran sort sense el sancionat Javi Martínez, que va veure dues grogues a l’anada, però amb les incorporacions de la parella defensiva titular Boateng-Hummels i el seu referent en atac, que no va poder disputar el primer xoc per culpa d’unes molèsties a l’espatlla, Robert Lewandowski. Els apercebuts que si són amonestats es perdrien la propera cita són Kroos, Modric, Ramos, Vidal i Boateng.

L’altre enfrontament de quarts el protagonitzaran el Leicester City i l’Atlètic de Madrid al King Power Stadium (20.45 h). Els matalassers van colpejar primer en imposar-se als anglesos al Vicente Calderón per 1 a 0, gràcies a un gol transformat des dels onze metres per Antoine Griezmann. L’entrenador argentí, Diego Pablo Simeone, té disponible tota la plantilla, després d’haver recuperat Kevin Gameiro i Moyà. Per part britànica Robert Huth es perd el matx per sanció i José María Giménez haurà d’anar amb molt de compte amb les targetes per a una possible semifinal.