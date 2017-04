La recuperada ECOA Skimo Race i el Soldeu Sprint tanquen la Copa d'Andorra

Actualitzada 15/04/2017 a les 07:14

La Copa d’Andorra d’esquí de muntanya es tancarà amb les dues últimes proves, que tindran lloc avui (ECOA Skimo Race) i Dilluns de Pasqua (Soldeu Sprint). David Albós i Sophie Dusautoir són els principals favorits a adjudicar-se el títol en un certamen en què es comptabilitzen els cinc millors resultats. L’ECOA Skimo Race, que es va ajornar al gener, es disputarà avui en una prova per parelles amb sortida i arribada a la Coma d’Arcalís. Per dilluns quedarà el Soldeu Sprint, que tindrà com a escenari la pista de l’Avet. A hores d’ara Martí Lázaro lidera la classificació provisional, amb 344 punts, sent Marc Vila segon i Manel Pelegrina tercer. David Albós, quart amb poques proves disputades i que participarà en les dues últimes, és el favorit, mentre que el seu germà Joan podria acabar en el podi. Més fàcil ho té Sophie Dusautoir, que ja encapçala la classificació i participarà a l’Skimo Race amb Maria Fargues.