Poca participació a la Copa del Món de Turquia

Actualitzada 13/02/2017 a les 07:13

Possiblement per les decisions arbitrals preses la passada cita de Copa del Món a la Cambre d’Aze, a la prova d’Ergan (Turquia) d’aquest cap de setmana s’ha registrat una participació molt baixa i no hi van assistir rostres assidus com els de Kilian Jornet o Lenzi. En l’esprint d’ahir, només amb 18 esquiadors, l’equip andorrà masculí es va quedar fora de les finals en no entrar entre els 12 millors temps. Marc Font, Jordi Solé i Gerber Martín van acabar 13è, 14è i 15è, respectivament, i Maria Fargues, 8a.