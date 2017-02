S'ajorna la prova del Freeride World Tour d'avui a Arcalís per les condicions de la neu

L'organització ha pres la decisió per les condicions de la neu i la previsió meteorològica desfavorable

'Freeride exprés' El nord-americà Drew Tabke en la baixada que li va atorgar la primera plaça en esquí. J. BERNARD

Actualitzada 10/02/2017 a les 10:20

L’organització del Freeride World Tour va convocar d’ahir per a avui la prova que s’havia de fer a Chamonix i que es va reubicar a Arcalís. Amb tot, a primera hora d'avui s'ha pres la decisió d'ajornar-la. Les condicions que presenta la neu i la previsió meteorològica han fet suspendre la competició d'avui. "Els guies i els organitzadors han decidit esperar a l'arribada de neu fresa prevista dissabte per reprogramar la prova a principis de la setmana vinent", han explicat en un comunicat.



Després d’una primera jornada en què Andorra va ser el centre mundial del forapista, a l’estació de Vallnord s'hi havien de tornar a veure per segon dia consecutiu els millors riders del món competint.



Pel que fa a la prova d’ahir, el tercer any de World Tour a Andor­ra es va encetar amb el millor sabor de boca possible. Les condicions de sol i bona neu van servir d’ingredients perfectes en la cita que es va acabar disputant a la cara de la Serra de la Balma. L’espectacle es va fer esperar fins després de les 12 h, però va valdre la pena després que la cara escollida posés a prova les condicions tècniques dels 52 riders que van disputar ahir la prova andorrana entre les quatre categories.



La categoria reina, la de l’esquí, va donar el tret de sortida amb el nord-americà Drew Tabke embutxacant-se el triomf amb una baixada gairebé perfecta (96 punts) i un backflip inclòs. Al podi el van acompanyar el suec Kristofer Turdell, que va arriscar també, i els jutges el van recompensar (91.33 punts), i la sorpresa de la jornada, l’esquiador amb Wild Card de la Vall d’Aran, Aymar Navarro (89 punts), que va escollir una línia que ningú més havia fet i li va sortir a la perfecció.



Pel que fa al representant andorrà, Dani Fornell, també amb una Wild Card, la sort no es va aliar amb ell. Va escollir una línia de baixada per la qual ja hi havien passat altres competidors, un dels quals va patir una caiguda, i el terreny de recepció d’un dels salts més alts no estava en les millors condicions, cosa que el va fer caure. Fornell va seguir fins al final i els jutges el van recompensar amb una 22a plaça d’entre els 25 que van prendre la sortida (39.33 punts). “Havia d’acabar”, comentava Fornell abans d’afegir que “sense aquell salt la meva línia no tenia cap sentit”.



Sensacions positives

La caiguda i la puntuació baixa, però, no van fer baixar els ànims a Fornell. “Estic molt satisfet de la baixada. Repetiria la mateixa exacta. També he sortit últim i això implica que aquestes coses poden passar. Tampoc preveia que passés tanta gent per aquella canal”, exposava el rider del Principat. Fornell també feia autocrítica i indicava que “potser no he estat prou intel·ligent”, tot i que l’experiència de tornar estar amb l’elit mundial del freeride el servirà una vegada més per encarar millor les proves del Qualifier, circuit en el qual se centrarà ara novament. “Sempre ajuda i motiva estar entre els millors, i també em fa créixer”, comentava.



Pel que fa a la resta de categories, l’espectacle dels millors forapista es va seguir veient, començant per l’esquí femení, que va seguir el masculí. Va ser la italiana Arianna Tricomi qui es va imposar, mentre que en surf de neu els vencedors van ser el nord-americà Sammy Luebke i la suïssa Anne-Flore Marxer.