El Barça, per la quarta final consecutiva

Luis Enrique no es refia i assegura que el seu equip patirà per eliminar l’Atlètic de Madrid

Actualitzada 07/02/2017 a les 06:40

Redacció Barcelona

L’FC Barcelona o l’Atlètic de Madrid seran avui el primer finalista de la Copa del Rei 2016/2017. Tenint en compte que al partit d’anada el resultat va ser favorable als blaugrana (1-2) tot fa pensar que els de Luis Enrique Martínez ho tenen més a tocar, ja que a més disputaran el partit davant la seva afició al Camp Nou (21 h). Malgrat tot, el tècnic asturià no se’n refiava i deixava clar que “seria ridícul pensar que serà fàcil, patirem”. L’entrenador del Barça també va indicar que tot i no necessitar un triomf avui, el seu equip anirà a buscar la victòria. “L’Atlètic arriscarà i ens intentarà fer patir, però nosaltres no especularem. Sortirem a guanyar”, declarava Luis Enrique a la roda de premsa prèvia.

A banda d’obtenir el bitllet a la final, el Barça haurà de vigilar amb les targetes, ja que tres jugadors estan apercebuts de sanció, sent un d’ells l’estrella de l’equip: Leo Messi. Els altres dos són Jordi Alba i Umtiti i si qualsevol dels tres veu una groga es perdrà la final si el seu equip acaba passant. “Afortunadament, són experts en partits de nivell i no els condiciona. El primer objectiu és guanyar l’Atlètic i després ja veurem. No crec que condicioni”, va indicar sobre aquest tema Luis Enrique. El tècnic, podria recuperar Sergio Busquets i Andrés Iniesta, malgrat que la seva participació, juntament amb la de Gerard Piqué, que va acabar amb molèsties l’últim partit, són una incògnita. Per la seva part, Neymar és una baixa segura.

Per la seva part, Diego Pablo Simeone mostrava ambició abans de viatjar cap a Barcelona, malgrat que era plenament conscient de l’equip que es trobaria al davant. “Ens enfrontem a un equip poderós, potser el millor del món, que està preparat quan el pressionen. Tot el que es digui no serveix, els fets que es donin són els que han de valer”, assegurava l’entrenador de l’Atlètic de Madrid, que hi afegia que només acabarà satisfet si el seu equip remunta i “passa a la final”.