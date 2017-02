Un gran gol de Marc Pujol fa guanyar l'Andorra a Lloret

Actualitzada 05/02/2017 a les 07:17

Redacció Lloret

L’FC Andorra va tornar a guanyar fora de casa i de retruc va infligir contra el Lloret la primera derrota com a local (0-1). Un gran gol de falta de Marc Pujol al minut 20 va ser suficient perquè l’equip tricolor sumés els tres punts, tot i que el duel, com es presumia, no va ser fàcil. Els locals van gaudir de bones ocasions per igua-lar l’enfrontament, especialment amb dues faltes en què Ferran Pol va haver d’intervenir amb encert. L’Andorra es va quedar amb un menys per l’expulsió de Víctor Hugo, amb doble targeta groga al minut 72, i el Lloret va cremar les naus a la recerca de la igualada. Però els jugadors d’Emili Vicente van estar molt seriosos en l’apartat defensiu, tot i alguns canvis de posició –Kike va haver de fer de lateral– i van evitar encaixar cap gol. Al final, tres punts de prestigi.