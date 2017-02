Que no pari la ratxa

El MoraBanc defensa la imbatibilitat al Poliesportiu d’Andorra davant un Baskonia que intentarà imposar el seu físic i les individualitats

Partit gran avui al Poliesportiu d’Andorra (12.30 h). Després de dues jornades en què el MoraBanc va jugar fora, l’equip de Joan Peñarroya torna a trobar-se amb els seus per rebre un dels equips top de l’ACB, el Baskonia. Els bascos, que venen de perdre a casa a l’Eurolliga contra el Reial Madrid (71-79), posaran a prova la imbatibilitat del MoraBanc com a local (8 victòries) en l’últim enfrontament dels de Peñarroya abans de jugar la Copa del Rei contra el Reial Madrid (dijous 16). Amb la baixa fins a final de temporada de Nacho Martín i mentre no arriba