Peñarroya lamenta la baixa de Martín i aposta per fitxar

La directiva del MoraBanc treballa amb intensitat per tancar al més aviat possible la contractació d’un substitut adient

Actualitzada 04/02/2017 a les 07:04

Frank Robert Andorra la Vella

La baixa pel que resta de temporada de l’aler pivot del MoraBanc An­dorra Nacho Martín va caure com un gerro d’aigua freda al vestuari, cos tècnic i entitat. El jugador Beka Burjanadze i l’entrenador, Joan Peñarroya, van parlar ahir en roda de premsa de l’assumpte i van voler expressar el seu suport i desitjar al val·lisoletà el millor i una recuperació ràpida i satisfactòria.

El georgià va declarar que “ha estat durant la temporada un dels jugadors més importants del nostre equip, però ara el que ens toca és donar el màxim de nosaltres mateixos i ajudar l’equip en tot”. A més, Burjanadze va anunciar que si guanyen demà (12.30 h) davant el Baskonia “dedicarem la victòria al Nacho”. Per la seva part, Joan Peñarroya es va mostrar força tocat perquè “el jugador deixa de fer el que li agrada i de poder ajudar-nos”.

El tècnic va insistir que “portem més de dos mesos sense poder comptar amb ell, per la qual cosa no és una situació nova”. Preguntat per la possible arribada d’un reforç per cobrir aquesta important baixa, Peñarroya va comentar que “fa temps que mirem jugadors i no hem trobat res que encaixi. Però ens aniria bé tenir un altre jugador, si el trobem, perfecte, i si no, seguirem com fins ara”. També va voler deixar clar que el fitxatge es pot tancar de manera imminent o d’aquí a unes setmanes.