El Mundial Júnior s'avança a avui per la meteorologia

Actualitzada 04/02/2017 a les 07:06

Redacció Encamp

La tercera edició del Freeride Júnior World Championship es disputa avui al Pic Alt del Cubil, a Encamp (Grandvalira). La competició estava programada per demà, però les previsions de forts vents de fins a 160 km per hora i nevades van obligar l’organització a avançar el dia, per així garantir la seguretat dels participants i l’espectacularitat de la prova. Seixanta riders de diferents nacionalitats es donaran cita entre les 9 i les 13 hores, entre els quals destaquen els andor­rans Guim Campeny, Tommy Mo­reno i Pep Naudi. L’entrega de premis serà al village de l’Abarset. D’altra banda, al Freeride Qualifiers de Les Arcs, de quatre estrelles, Dani Fornell, que participarà la setmana que ve com a convidat al FWT de Vallnord-Arcalís, va finalitzar 9è de 51 esquiadors.