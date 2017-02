El Barça busca la regularitat a la lliga contra l'Athletic

Els blaugrana volen els tres punts per traslladar la pressió al líder

Actualitzada 04/02/2017 a les 07:01

Redacció Barcelona

L’FC Barcelona rep avui (16.15 h) al Camp Nou l’Athletic de Bilbao. Els blaugrana seran els primers a jugar dels candidats al títol de lliga (el Sevilla i el Madrid ho faran demà). L’entrenador, Luis Enrique Martínez, va declarar que “a la Copa estem tenint una bona actuació, però a la lliga ens ha faltat regularitat per col·locar-nos més amunt”. El tècnic asturià va entrar per primera vegada en moltes setmanes en polèmiques arbitrals i va opinar que “és una evidència que els meus jugadors són els que més faltes reben i els que més targetes tenen, allà cadascun amb la seva consciència”. A més, creu que “hi ha campanyes per desacreditar els meus jugadors”. En clau esportiva, Iniesta i Busquets van entrenar amb el grup, però se’ls espera per a la tornada de Copa davant un Atlètic de Madrid que jugarà avui contra el Leganés (18.30 h) sota l’afer Lucas Hernández. El jugador va ser detingut ahir per presumpta violència de gènere a la seva xicota. La jutgessa el va deixar en llibertat amb càrrecs i va imputar a la seva companya. A més, els va imposar una ordre d’allunyament mutu.