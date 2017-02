El Barça encadena vuit derrotes consecutives fora

Els de Bartzokas es compliquen el somni d’entrar al play-off

Actualitzada 03/02/2017 a les 06:46

Redacció Kaunas

L’FC Barcelona Lassa va caure ahir a la pista del Zalgiris Kaunas, equip dirigit per l’exblaugrana Jasikevicius, per 89 a 85, i encadena així la vuitena derrota consecutiva lluny del Palau Blaugrana i al mateix temps s’allunya del somni d’entrar als play-off de la màxima competició europea. El conjunt de Georgios Bartzokas va arribar al minut 36 amb opcions de guanyar el partit, ja que anaven un punt per sota (74-73), però un parcial a favor dels locals de 7 a 0 i diverses errades a l’hora d’anar al rebot, en defensa i en atac, van penalitzar i molt. L’aspecte positiu va ser el partidàs que va fer el capità, Juan Carlos Navarro, que va anotar 17 punts en 23 minuts. El Barça suma 8 victòries i 13 derrotes en aquesta fase regular, i encara tenen opcions matemàtiques de classificar-se per als play-off a nou jornades del final de la fase regular.