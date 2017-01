El Borrufa compleix un quart de segle amb més de 230 atletes de 22 països

Una trentena d'equips de les categories U14 i U16 participaran entre el 30 de gener i el 2 de febrer en les modalitats d'eslàlom, eslàlom gegant, combinada alpina i supergegant

Del 30 de gener al 2 de febrer torna una nova edició del Trofeu Borrufa, una de les proves d'esquí infantil i juvenil de referència internacional, que ja compleix un quart de segle. Més de 300 persones -230 atletes, 69 entrenadors i 31 acompanyats- es donaran cita a la parròquia d'Ordino, que rebrà un impacte directe de 127.000 euros.



Joves de les categories U14 i U16 masculines i femenines, procedents de 22 països diferents, conformaran 31 equips per competir en les modalitats d'eslàlom, eslàlom gegant, combinada alpina i supergegant, aquesta última la més “espectacular” de l'esdeveniment perquè no s'acostuma a organitzar en trofeus d'aquestes categories, segons ha explicat el president del Trofeu Borrufa, Xabier Ajona.



Des de l'organització han coincidit a destacar la consolidació d'aquesta prova, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha fet especial èmfasi en la seva projecció de futur, ja que molts dels corredors que actualment estan aconseguint bons resultats a les competicions internacionals han passat pel Trofeu Borrufa. És per això que el president de la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), Albert Coma, ha preferit animar i no posar pressió als joves perquè “és el principi d'una carrera molt llarga”.



Pel que fa a la representació andorrana, s'han seleccionat una vintena de joves que es dividiran en dos equips. El director tècnic de la FAE, Carles Visa, ha lamentat haver de deixar corredors fora però els ha animat a seguir entrenant per poder estar-hi en futures edicions, ja que ha assegurat que compten amb una nombrosa base d'esportistes. Està previst que el nivell de competició sigui similar al dels anys anteriors, amb equips cada vegada més preparats, i “molt forts qualsevol d'ells”.



La cerimònia de cloenda tindrà lloc a la plaça Major d'Ordino amb la representació de tots els participants i tots aquells que vulguin celebrar aquesta festa. És per això que el conseller de Turisme i Esports ordinenc, Jordi Serracanta, ha volgut convidar a tots i agrair la col·laboració de les institucions i sobretot dels voluntaris, ja que “la seva ajuda és la millor manera perquè això sigui un èxit”.



El principal patrocinador privat és Crèdit Andorrà, entitat que dona suport al trofeu des de fa 17 anys, perquè “apostem pel futur de l'esquí”, segons ha destacat el seu director de Màrqueting, Joan R. Mas. A més, ha afegit la seva voluntat per ser un agent econòmic i social actiu, fent costat a la neu perquè la consideren el pilar estratègic per afavorir el desenvolupament i progrés del país.



El pressupost del Trofeu Borrufa és de 100.000 euros, una quantitat similar a la dels anys anteriors perquè és molt difícil crèixer, segons ha explicat Ajona, que ha recordat que actualment es treballa per millorar qualitativament, ja que quantitativament és complicat per la logística.