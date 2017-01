El Don Denis guanya el derbi i se situa com a nou líder de primera

Dos gols de Gabi Riera derroten la UE Santa Coloma i els d’Imbernón aprofiten la derrota del Tic Tapa Sant Julià per pujar al primer lloc

Jornada rodona per al Don Denis Santa Coloma. El vigent campió de lliga va situar-se com a nou líder en la tretzena jornada després de derrotar la UE Santa Coloma en el derbi (1-2) i d’aprofitar la desfeta del Tic Tapa Sant Julià davant el Rte. The New 1978 UE Engordany (1-2). L’equip de Richard Imbernón treu 2 punts a la Unió Esportiva i al Sant Julià.

El derbi, que es va jugar com la resta de la jornada a Alàs, tret de l’Ordino-Encamp, que es va disputar al Municipal de la Seu, es va decantar aviat a favor del Don