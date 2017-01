Carles Aguareles s'imposa a la Copa d'Europa de St Anton

El jove andorrà lidera la general del circuit continental, amb 177 punts

Actualitzada 23/01/2017 a les 07:14

Redacció Andorra la Vella

Carles Aguareles continua la seva progressió. El rider de la FAE va aconseguir ahir la victòria en una nova prova d’slopestyle de la Copa d’Europa, a l’estació austríaca de St Anton, on un dia abans havia quedat vuitè. El jove andorrà va classificar-se per a la final en segona posició, amb una puntuació de 85 i en la final va aconseguir millorar per adjudicar-se la primera plaça, amb 93,75 punts. Aquest resultat permet Aguareles liderar la classificació provisional del circuit continental, amb 177 punts, 17 més que l’austríac Lukas Muellauer i 27 més que el finlandès Joona Sipola. Ahir, l’an­­dor­rà va estar acompanyat al podi per l’italià Kilian Morone i pel britànic Michael Rowlands.

El tècnic de la FAE, Josep Gil, valorava així l’actuació d’Aguareles: “Carlitos ha esquiat súper bé durant el dia. En la final ha canviat la ronda i s’ho ha jugat tot per acabar primer.”

A St Anton va tornar a competir Scotty Jordan, que va situar-se en la dotzena posició final després de no planxar en la seva ronda. “Scotty ha fet molt bona classificació. Acaba 12è per no planxar. Estem molt contents perquè a poc a poc retorna al seu esquí i als tricks que tenia”, va indicar Gil.