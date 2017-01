El Madrid guanya sense brillantor

Dos gols de Sergio Ramos noquegen el Màlaga, que no va poder remuntar

Actualitzada 22/01/2017 a les 07:22

Redacció Madrid

El Reial Madrid va trencar la ratxa de dues derrotes consecutives, tot i que els dubtes es mantenen. I és que l’equip de Zinedine Zidane es va imposar sense brillantor al Màlaga (2-1), que arribava tretzè al Bernabéu i amb moltes urgències. Els blancs van haver de recórrer de nou a l’encert del seu capità, Sergio Ramos, que va anotar els dos gols. En el minut 25 Marcelo es va lesionar i el canvi de posicions de Zidane va servir per controlar millor un Màlaga que s’havia mostrat valent i havia arribat amb perill a la porteria de Keylor Navas. Després d’una rematada perillosa de Camacho, Sergio Ramos va aparèixer per salvar el seu equip. De nou a la sortida d’un córner i de nou de cap. Només quatre minuts més tard el de Camas va tornar a colpejar el Màlaga, aquest cop amb el peu, a passada de Toni Kroos. Amb el 2-0 es va arribar al descans, tot i que Benzema, xiulat pel Bernabéu, va estar a punt de sentenciar amb el 3-0. A l’inici de la segona part Juanpi va retallar distàncies per al Màlaga i Chory Castro va tenir l’empat a les seves botes. L’ensurt va animar els de Zidane, que van buscar la sentència, sense aconseguir tornar a marcar. Tampoc ho va fer el Màlaga i al final els tres punts es van quedar a casa. El Madrid ja pensa en la remuntada a la Copa, dimecres a Balaidos.



EL BARÇA ESPERA "DIFICULTATS" EN LA VISITA AL CAMP DE L'EIBAR

Després de la victòria d’ahir del Madrid, el Barça, tercer, no pot fallar avui en la visita al camp de l’Eibar (20.45 h), on no podrà jugar el lesionat Andrés Iniesta. Luis Enrique Martínez espera un rival “fidel al seu estil” que l’ha portat a ser novè a la lliga. “El que és clar és que seran fidels al que els ha portat a estar on estan i ser l’equip que són ara mateix. No ens sorprendran perquè sempre és un equip que presenta dificultats. Ens pressionaran”, va assenyalar Luis Enrique. El Barça arriba al duel després de guanyar Las Palmas en lliga i de trencar la mala ratxa a Anoeta. Els locals, en canvi, van caure a la Copa al Calderón (3-0).