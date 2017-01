El Celta de Vigo dona la sorpresa i guanya al Santiago Bernabéu

Els blancs dominen però el gallecs saben concretar millor i obtenen una victòria molt valuosa a l’anada

Actualitzada 19/01/2017 a les 06:45

Redacció Madrid

El Celta va donar la sorpresa ahir al Santiago Bernabéu a l’anada de quarts de final de la Copa del Rei. No tan sols va poder sortir viu de l’estadi madrileny, sinó que va obtenir un triomf molt valuós de cara a la tornada de la setmana que ve. Els blancs van dominar el joc però no van ser capaços de concretar les ocasions i ho van acabar pagant car.

La primera part no va tenir gaire història i els de Zinedine Zidane, sense espurna en atac, van errar un parell d’ocasions clares, mentre que els gallecs també van perdonar en algun contraatac. A la represa, el domini del Madrid es va intensificar, però quan més semblava que el gol blanc arribaria va aparèixer Iago Aspas per avançar el Celta al minut 64. Marcelo no va trigar gaire a empatar, només cinc minuts, però encara menys va trigar Jonny Castro, que un minut després va tornar a avançar els seus.

El Reial Madrid va sumar la segona derrota seguida, just una setmana després d’assolir un nou rècord de partits sense perdre, amb 40 enfrontaments.



EL BARÇA, DISPOSAT A POSAR FI AL MALSON DE SANT SEBASTIÀ

L’FC Barcelona no guanya a la Reial Societat des del 5 de maig de l’any 2007. Luis Enrique afronta avui (21.15 h) el partit d’anada dels quarts de final de la Copa del Rei amb tres possibles variants. Ha deixat fora de la convocatòria Aleix Vidal, Mathieu i Ter Stegen per decisió tècnica i Rafinha per lesió. Tornen Sergi Roberto i Piqué, que van descansar en lliga contra Las Palmas.