Cyril Despres exhibeix el 'Touareg' després de la tercera posició al Dakar

19/01/2017

Satisfacció del pilot Cyril Despres per la seva tercera participació en el Rally Dakar on ha assolit per primera vegada el podi darrere dels pilots Stephane Peterhansel i Sebastian Loeb.



Cyril ha comparegut avui a la seu de l’Automòbil Club d’Andorra amb Roger Font per compartir les perspectives i les anècdotes d’aquest Rally Dakar 2017. Paraules d’agraïment i reconeixement a les noranta persones que formen part de l’equip Peugeot i que Despres ha valorat, perquè “si avui estic tan content és perquè tinc tota aquesta gent que ens ajuda a competir”.



El pilot ha reconegut que un dels aprenentatges més remarcables en aquesta edició ha estat la velocitat, i que després de tres edicions participant en la modalitat de cotxes, un dels aspectes a millorar és la seguretat en les velocitats altes, però ha reconegut que “seria una ximpleria anar per sobre les meves possibilitats per guanyar uns segons i poder perdre-ho tot”.



El pilot s’ha referit a les dures condicions del terreny del Rally en aquesta edició, agreujades per les condicions climàtiques que van provocar la suspensió d’etapes del recorregut, com per exemple a Bolívia, on va ploure cinc dies seguits després de molt de temps de sequera. “Està molt bé per a la gent de Bolívia però van anul·lar una etapa que esperava”, ha dit. Un dels altres incidents produïts sobre el recorregut del Dakar va ser un despreniment de terra a Argentina, però el pilot ha recordat que “així és el Dakar, no saps si farà bo perquè la volta és molt gran; si hagués passat per Andorra no hauríem previst dos metres de neu”.



El pilot, que va estar a Barcelona i a París celebrant l’èxit de l’equip, ha recordat les catorze edicions del Dakar amb moto reconeixent l’esforç i el sacrifici dels corredors de moto. Despres ha recordat que aquesta és la tercera edició en què competeix i s’ha mostrat satisfet de la progressió amb el seu primer podi i centrant ara els esforços en la velocitat. “S’ha de fer l'esforç per anar més de pressa”, ha afegit.