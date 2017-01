Una Andorra ambiciosa supera Grècia

El de Xavi de la Rosa sumen el sisè triomf consecutiu davant de la seva afició

Era un partit amistós per preparar el Preeuropeu de final de mes a Lituània, però tot i no ser transcendental el resultat una victòria sempre va bé i més contra una selecció de més nivell com és Grècia. Andorra va sumar ahir la sisena victòria seguida, que va lluitar en tot moment, i no es va conformar amb l’empat.

Els grecs van prendre la iniciativa en els primers minuts i van gaudir de més ocasions, que van topar amb Aitor Rubio, autor ahir de moltes aturades de mèrit. Passats 12 minuts de joc, els visitants van avançar-se de penal. El gol,