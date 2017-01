La Copa emparella el Barça amb la Reial Societat i el Madrid amb el Celta

Actualitzada 14/01/2017 a les 07:04

Redacció Andorra la Vella

El Barça de Luis Enrique Martínez no té grans records de la Reial Societat, en especial a l’estadi d’Anoeta, on el tècnic no ha guanyat mai. L’equip de l’exblaugrana Eusebio Sacristán es tornarà a trobar en el camí dels catalans en els quarts de final de la Copa després del sorteig realitzat a la Ciutat del Futbol de Las Rozas. Els blaugrana, que jugaran la tornada al Camp Nou el 26 de gener –l’anada serà una setmana abans–, van eliminar els txuri urdin en l’anterior trobada de Copa, la temporada 2013-2014, per un global de 3 a 1.

Pere Gratacós, representant del Barça al sorteig, va fer unes declaracions polèmiques, que hores després li van costar el càrrec com a responsable de relacions institucionals esportives. Gratacós va comentar, sobre Messi, que “Leo és una de les persones més importants de l’equip, però també hem de fixar-nos en la resta, perquè Leo, sense Neymar, Luis Suárez, Iniesta o Piqué i els altres jugadors no seria tan bo, tot i que és el millor”, va assegurar. A la tarda, el club anunciava la destitució en un comunicat “per haver expresat públicament una opinió personal que no coincideix amb la de l’entitat”. Amb aquesta polèmica oberta, el Barça reprèn avui la lliga a l’Estadi contra Las Palmas (16.15 hores), un rival que destaca pel bon joc que practica.



el madrid, contra el celta

El Reial Madrid, que torna demà a Sevilla en partit de lliga després de la polèmica pels gestos de Sergio Ramos, s’enfrontarà al Celta en el quarts de Copa, amb el partit de tornada a Balaídos. Les altres eliminatòries van emparellar l’Atlètic de Madrid davant l’Eibar, que per primer cop es troba entre els vuit millors de la competició, mentre que un altre debutant a aquestes alçades de la Copa, l’Alcorcón, de segona A, s’enfrontarà al Deportivo Alabès.