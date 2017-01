Referència mundial

La Font Blanca obre la Copa del Món el 21 i 22 de gener amb una previsió de 300 esquiadors, entre els quals Kilian Jornet

La Font Blanca 2017 obrirà el cap de setmana del 21 i 22 de gener la Copa del Món d’esquí de muntanya de la ISMF (International Ski Mountaineering Federation). La prova arriba enguany a la catorzena edició i la seva presència habitual al circuit mundial l’ha convertit en una de les referents internacionals, segons va afirmar ahir en la presentació Jaume Esteve, president de la Federació Andorrana de Muntanyisme. “La Font Blanca està creixent molt i puc dir que gaudim d’una gran consideració pel que fa a la ISMF. La nostra prova s’està situant com a prova far i com