L'FC Andorra falla contra el Ripollet i perd una altra opció de ser líder en solitari

Actualitzada 09/01/2017 a les 07:11

Redacció Andorra la Vella

L’FC Andorra està deixant escapar oportunitats per situar-se líder en solitari del grup 1 de primera catalana. Si dimecres passat només empatava a casa contra el Llagostera B, ahir els homes d’Emili Vicente, colíders amb l’Horta, van perdre al camp del CF Ripollet (2-0) i es queden compartint lideratge perquè els barcelonins no van jugar. En canvi, el Mollet, que es va endur el triomf, s’apropa a dos punts dels primers.

El Ripollet, que feia cinc jornades que no guanyava, va posar més intensitat que els tricolors, que tot i això van controlar el partit a la primera meitat, amb alguna ocasió. Però al minut 38 Buenache va marcar per als locals i el partit es complicava. A la segona part, l’Andorra ho va intentar sense portar perill a l’àrea local i la sentència va arribar a un quart d’hora del final, amb gol de Cristian Gómez.