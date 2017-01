L'Andorra empata i es queda sense lideratge en solitari

Cristian avança els tricolors, però el Llagostera B iguala als dos minuts i evita que els d’Emili Vicente superin l’Horta

L’FC Andorra va fer més mèrits que el Llagostera B, però el marcador final a la Borda Mateu va ser un empat a un que no serveix a l’equip tricolor per situar-se com a líder en solitari del grup 1 de primera catalana. Ara l’Horta i l’Andorra estan igualats a 29 punts al capdavant de la classificació, amb millor goal average per als barcelonins, ja amb igualtat de partits jugats.

La primera part va ser bastant ensopida, amb moltes imprecisions i dos equips molt atents per evitar errades. El Llagostera, però, va badar en defensa un parell de vegades, cosa que