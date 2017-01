Zidane deixa Cristiano Ronaldo fora de la llista per rebre el Sevilla a la Copa

Actualitzada 04/01/2017 a les 06:57

Redacció Madrid /Sevilla

La Copa del Rei viu els partits d’anada dels vuitens de final i el plat fort d’avui (21.15 h) serà el duel del Santiago Bernabéu entre el Reial Madrid i el Sevilla, en la repetició de la final de la Supercopa d’Europa guanyada pels blancs. Zinedine Zidane va sorprendre ahir en donar la llista de convocats per deixar fora Cristiano Ronaldo davant un rival, el Sevilla, a qui li ha marcat 22 gols en 15 partits. El tècnic, però, prefereix que el portuguès descansi, tot i tenir la infermeria plena, amb les baixes de Sergio Ramos, Pepe, Lucas Vázquez, Gareth Bale i Kovacic. “Aquest partit serà completament diferent al de la Supercopa. Han passat sis mesos ja”, va indicar ahir Zidane, que celebrava un any a la banqueta del Madrid. El tècnic veu el Sevilla de Sampaoli com “un equip competitiu, molt bo i que té molta confiança”. El seu equip arriba al duel després de sumar 37 partits sense perdre. El Sevilla buscarà fer la sorpresa al Bernabéu.

L’altra gran eliminatòria de vuitens enfrontarà demà al Nou San Mamés l’Athletic contra el Barça, que ahir va fer un entrenament al Mini Estadi obert als aficionats i després els jugadors van visitar diversos hospitals.



Coincidència a l’hospital

A l’Hospital de Nens de Barcelona Leo Messi i Luis Suárez van coincidir amb l’exjugador de l’Espanyol i actualment al Don Denis Santa Coloma, Joan Capdevila, que hi té el fill ingressat, recuperant-se d’una infecció a la columna vertebral. Messi i Suárez, segons Mundo Deportivo, es van interessar per l’estat del fill de Capdevila, que va passar la nit de Cap d’Any a l’hospital. Dos dies abans el lateral havia coincidit amb Neymar en un amistós que es va celebrar a Maracanà.