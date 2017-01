La Vuelta i debuts sonats

La ronda espanyola torna després d’un any d’absència amb un final d’etapa i una sortida

Andorra tornarà a ser el 2017 escenari d’esdeveniments esportius de nivell internacional. Alguns plenament consolidats al país, com la Font Blanca de la Copa del Món d’esquí de muntanya, el Mundial de trial o l’Andorra Ultra Trail Vallnord, i d’altres que debuten enguany, com són el Campionat d’Europa Spartan Race, a Encamp, o el torneig del World Padel Tour, que ha d’acollir Principadel Andorra, a Santa Coloma, del 24 de setembre a l’1 d’octubre segons les dates ja confirmades. Aquestes estrenes i el retorn de la Vuelta després d’un any d’absència són dos dels atractius de l’any. La ronda espanyola