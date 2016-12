El Barça lliga el bitllet per a la Copa

Actualitzada 28/12/2016 a les 07:02

Redacció Barcelona

El Barça Lassa va aconseguir ahir el bitllet per a la Copa del rei de Vitòria del mes de febrer després d’imposar-se al València Basket per 94 a 82 al Palau. Tanmateix, aquest triomf concedeix la segona plaça de la Lliga Endesa als homes de Bartzokas, que es posen amb 10 triomfs i 3 derrotes, una plaça que fins ara compartien precisament amb els valencians, que es queden amb 9 triomfs i 4 desfetes.

Els blaugrana necessitaven mostrar la seva millor versió a casa aquest final d’any per tornar a connectar amb l’afició. I ho van fer dominant la major part del temps el marcador i lligant curt els homes de Pedro Martínez. La diferència al descans era una premonició de com acabaria el duel (44-30).

Va ser al tercer quart que l’equip blaugrana va posar la directa, just en el moment que els valencians més collaven tot creient que la remuntada al Palau era possible. El base culer Tyrese Rice va deixar clar per què és un dels pilars d’aquest Barça –va acabar amb 25 punts, 7 de 10 en triples i 29 de valoració– i juntament amb Justin Doellman (18 punts) van ajusticiar els visitants des de la línia de tres.

Per altra banda, a Sevilla es va produir la sorpresa de la jornada amb la victòria per la mínima del Reial Betis Energia Plus sobre el líder, el Reial Madrid, que va encaixar la segona desfeta de la temporada (86-85).