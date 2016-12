Djokovic iniciarà la reconquesta del número 1 de l'ATP a Doha

El serbi anuncia el calendari del tram inicial de l’any, en què haurà de defensar més de 4.000 punts

Actualitzada 28/12/2016 a les 07:05

Redacció Andorra la Vella

Els tennistes del circuit ATP ja tenen el seu tram inicial de la temporada 2017 encarat quant al calendari. Ahir va ser l’actual número dos del rànquing, Novak Djokovic, qui va anunciar les competicions que realitzarà els tres primeres mesos de l’any, en els quals haurà de defensar un total de 4.360 punts per mantenir les seves opcions de reconquerir la primera posició, que va passar a ocupar Andy Murray en el tram final d’any.

El serbi començarà a Doha (Qatar) el 2 de gener abans de la primera gran cita de l’any, l’Open d’Austràlia, que començarà el 16 de gener. El febrer serà un mes de descans per a Djokovic abans d’un març amb dues competicions: el Masters 1.000 d’Indian Wells, el 9 de març, i el Masters 1.000 de Miami, a partir del dia 23 del mateix mes. Seran quatre proves en aquest inici per al serbi, que finalment no serà present a Abu Dhabi, on se l’esperava, ni comptarà amb Copa Davis en el seu calendari.

Per la seva part, Roger Federer, que no competeix des de les semifinals de Wimbledon ja que ha estat recuperant-se de les molèsties al genoll, ja prepara el retorn a la competició. El suís també encetarà el 2017 el 2 de gener. Serà a la Copa Hopman, en la qual farà equip mixt amb la seva compatriota Belinda Bencic a la ciutat australiana de Perth. Federer també va deixar clar que el seu genoll està llest per a l’Open d’Austràlia, per la qual cosa no es perdrà el primer Grand Slam de la temporada. L’exnúmero 1 del món també té previst a final de febrer ser a l’ATP de Dubai i, al març, jugar a Indian Wells i el Masters de Miami.



NADAL ARRENC EL CURS 2017 DEMÀ AMB L'EXHIBICIÓ A ABU DHABI

El tennista Rafa Nadal encetarà demà a les 16.00 hores el curs 2017 amb el torneig d’exhibició Mudabala, a Abu Dhabi, on es calibrarà davant Tomas Berdych 79 dies després que decidís aturar-se, després de caure a Xangai, i recuperar-se dels problemes al canell esquerre. Nadal ha canviat Doha per Brisbane (Austràlia) durant la primera setmana de gener (també participarà en dobles amb Marc López) i elimina la gira americana de terra després d’Austràlia substituint-la per dues aturades en ràpida: Rotterdam i Acapulco. “L’objectiu és competir bé per intentar guanyar tot el que es pugui. Estic bé, de manera que espero tenir possibilitats”, va dir Nadal.