Scott Jordan torna als entrenaments després de perdre's tota la temporada

Realitzarà un ‘stage’ a Saas Fee amb Carlos Aguareles i Pau Rabassa

Actualitzada 20/09/2016 a les 11:37

Scott Jordan està llest per tornar a posar-se uns esquís un cop finalitzi el llarg període de recuperació després de ser intervingut el passat mes de gener per posar punt i final als seus prolongats problemes al genoll. El freestyler va optar per una innovadora pròtesi, primera implantada al Principat, que espera que posi punt i final a tots els seus problemes. “Ha estat un període molt més llarg del normal, més de sis mesos, com si es tractés d’una lesió de lligament i no d’una de menisc, però vaig pensar que era la millor solució”, explicava ahir Jordan, que en els darrers anys ha hagut de passar quatre vegades pel quiròfan. “S’ha fet molt llarg i ha requerit un treball molt específic per part del meu fisioterapeuta, Oriol Sánchez, i ara ja em sento fort”, afegia Jordan, que de cara a la temporada preolímpica que s’apropa espera poder disputar totes les proves de la Copa del Món, que es posarà en marxa el mes de gener a Font Romeu. L’esquiador viatja avui cap a Sass Fee (Suïssa) per realitzar una estada fins al proper dia 30 al costat de Carlos Aguareles, Pau Rabassa i el tècnic de l’equip nacional, Josep Gil. “Aquest primer stage em servirà per tenir un primer contacte amb la neu, veure com em sento i la idea és que comenci amb els salts una mica més endavant”, explicava el freestyler que té com a objectiu arribar en un bon estat de forma a la primera prova de la temporada. Scott Jordan va ser operat a Barcelona el passat 12 de gener pel doctor Joan Carles Monllau, especialista en operacions de genoll de l’Institut Català de Traumatologia i Medicina de l’Esport, qui el va aconsellar per optar per la innovadora pròtesi.