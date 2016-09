l'efecte saviola

L’arribada de l’exjugador argentí a l’FC Ordino genera expectació en el món futbolístic, que descobreix la lliga d’Andorra

L’arribada de Javier Saviola a l’staff tècnic de l’Assegurances Generals FC Ordino ha descobert per al món la lliga nacional, recentment batejada com a Lliga Grup Sant Eloi. La trajectòria de l’argentí, de 34 anys, ha despertat l’interès de mitjans de comunicació d’arreu del món, sorpresos pel nou destí del crac després de deixar el gener passat el River Plate. A l’FC Ordino totes són bones paraules cap al nou fitxatge, que no cobrarà per formar part del cos tècnic que comparteix amb Paco Domingo i Daniel Luque, amb els que treballa des de fa poc més d’una setmana. “A