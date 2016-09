La modificació en la normativa d’immigració racionalitza l’entrada de jugadors vinguts de fora a la lliga

El setembre de l’any passat la notícia que el Carroi, club de la segona divisió de futbol, alineava un onze format íntegrament per futbolistes mexicans obria la polèmica sobre els permisos de residència. Una modalitat a la Llei d’immigració permetia viure al país per motius d’entrenaments esportius i va obrir la via a molts jugadors que venien de fora, no eren professionals i no necessitaven una feina. Al març del 2016 el Govern informava que des que la llei havia entrat en vigor –a final del 2013– s’havien atorgat fins a 132 residències per a entrenaments, 56 de les quals