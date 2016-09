Albert Llovera millora en l'última prova del Mundial de ral·licross

L’andorrà, més adaptat al cotxe, s’acomiada amb bones sensacions, tot i no poder accedir a la final a Montmeló

Albert Llovera va tancar ahir al Circuit de Catalunya-Barcelona la seva minitemporada de tres proves al Mundial de ral·licross en la categoria RX Lites, amb bones sensacions. El pilot andorrà va millorar els temps en les diferents mànegues al circuit català, però no va ser suficient per classificar-se per a la final, que disputen sis pilots. Llovera va situar-se cinquè i últim de la semifinal 1, amb un temps (5’23’’822) que, curiosament, li hauria donat el bitllet per estar entre els sis millors a la segona (hauria acabat tercer). “El treball que hem fet en el cotxe està donant els