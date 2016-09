Peñarroya està satisfet d'un grup “amb molta energia”

El tècnic del MoraBanc, que avui juga contra el Bilbao, diu que el treball de pretemporada avança amb normalitat

El tècnic del MoraBanc Andorra, Joan Peñarroya, està satisfet de com avança la pretemporada d’un equip amb moltes cares noves i sobre el qual, advertia ahir, caldrà esperar una mica més per començar a treure les primeres conclusions després d’uns dies en què la plantilla no està al complet i hi ha hagut molta càrrega física. A­questa tarda a Mollerussa (18 hores) arriba el quart test amistós, davant del Bilbao, “un partit que ens ha de servir com un entrenament de qualitat” advertia Peñar­roya.

El tècnic indicava que “tots estan treballant i tenen molta energia per fer les coses. Estem fent