Alèxia i el Dakar

La feina l’apassiona. Se li nota quan parla. Es mou en un món tradicionalment masculí, que sempre l’ha atret. Des que era petita i anava a veure el seu tiet Albert. Alèxia Llobera és enginyera d’automoció i treballa a Alemanya a l’equip X-Raid. El Dakar és el seu somni.

Té 23 anys i acaba de signar contracte per a mig any –“espero que s’allargui més”–, amb l’equip X-Raid, que ha celebrat victòries al Dakar amb el Mini. No és pilot, però la seva vida gira al voltant d’ells i dels cotxes. Alèxia Llobera és júnior 2WD (2 Wheel Drive) engineer i treballa al departament de l’únic buggie que té l’empresa, amb seu a Trebur (Alemanya). Però no es queda aquí. “No faig una cosa en concret. Aquesta feina no és gens monòtona. Puc encarregar-me de l’electrònica, he fet rapports després de les carreres, he estat una setmana amb el