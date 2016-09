L'FC Andorra presenta el davanter Kike Espinosa, amb experiència a segona B i tercera

L’FC Andorra va presentar ahir Kike Espinosa, davanter de 29 anys, que ja va debutar diumenge passat al camp del Girona B. Espinosa és un atacant amb experiència a segona divisió B (Deportivo Alcalá) i a tercera (Talavera CF, Torrellano, UD Talavera, Villarobledo i Orihuela, on ha militat els últims tres anys). El davanter assegurava ahir que arriba a l’Andor­ra “per aportar treball, velocitat, verticalitat i sobretot gols”. Espinosa va explicar que tenia ofertes, però “quan vaig rebre la trucada d’aquí no m’ho vaig pensar. S’està treballant bé, el projecte és llaminer i està pensat per fer grans coses. Veig