La UE Santa Coloma s'endú una Supercopa igualada

Un gol de Boris a tretze minuts del final derrota el Don Denis Santa Coloma en un duel amb poques ocasions

La UE Santa Coloma, campiona de Copa, va guanyar-li la partida ahir a l’FC Don Denis Santa Coloma, campió de lliga, en l’obertura de la temporada futbolística al país, amb la Supercopa en joc. Un gol de Boris a la recta final del matx va desnivellar un matx de brega, alternatives i poques ocasions (0-1) al Comunal.

Ambdós equips van exhibir precaució en la primera meitat del derbi, amb més atenció a l’ordre defensiu que no pas a buscar el gol. Per això hi va haver poques possibilitats a una banda i altra del camp. La UE va arrencar amb més