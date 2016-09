L'equip masculí és setzè al Mundial de curses de muntanya de la IAAF

L’equip masculí de la Federació d’Atletisme va obtenir el setzè lloc de 22 classificats en el Campionat del Món de curses de muntanya organitzat per la Federació Internacional d’Atletisme (IAAF), disputat a la localitat búlgara de Sapareva Banya. Estats Units es va imposar per equips, mentre que el nord-americà Joseph Gray va obtenir el triomf individual. En aquest apartat el millor dels set corredors del Principat va ser Xavier Andorrà, 80è. El van seguir Jordi Royo, 86è, i Joan Turné, 93è.

L’equip femení es va haver de conformar amb la tretzena i dar­rera posició d’una competició guanyada per Itàlia. La vencedora