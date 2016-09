L'FC Andorra arrenca un punt al camp del Girona B en la seva estrena a la lliga

L’FC Andorra va estrenar la lliga 2016-2017 sumant a domicili després d’empatar a un contra el Girona B en un partit d’alternatives que tot i posar-se de cara ben aviat per als tricolors no va poder acabar en victòria.

Un gol en pròpia porteria del local Gallardo als tres minuts de joc després d’un in­tent de rebuig en el llançament d’un córner –Robert buscava el gol per a l’Andorra en el salt de cap– va obligar el Girona B a buscar la reacció. L’Andorra va resistir l’empenta dels catalans durant tot el primer temps però es va trobar amb l’empat només