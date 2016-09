Pas a les dotze paelles

La Federació Francesa beneeix la Pujada d’Ordino-Arcalís i li concedeix possibilitats per entrar a la primera divisió del certamen gal tot i el handicap del calendari

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA) aspira que la recuperada Pujada d’Ordino-Arcalís creixi a poc a poc però a la vegada es fixa fites importants. Aquest any, en la segona edició de la nova etapa de la prova de muntanya, ja s’ha fet un salt de qualitat i aquest cap de setmana s’acull pilots de la segona divisió del Campionat de França, un certamen molt potent. L’ACA assegura que li agradaria fer part de la primera divisió el 2018, i tot i que no serà senzill hi ha possibilitats. Ho manifestava ahir l’observador de la Federació Francesa Louis-Jean Villard, que lloava l’organització