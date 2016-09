El Barça mostra una versió molt gris i perd al Camp Nou davant d’un ordenat Alabès

Ensopegada blaugrana Neymar no va brillar ahir al Camp Nou, on el Barça va encaixar la primera derrota a la lliga.

Actualitzada 11/09/2016 a les 07:07

Redacció Barcelona Madrid Vigo

Mentre els seus principals rivals, Reial Madrid i Atlètic de Madrid, golejaven Osasuna i Celta, respectivament, l’FC Barcelona encaixava la primera derrota a la lliga, al Camp Nou davant l’Alabès (1-2). Va ser en un partit gris de l’equip que dirigeix Luis Enrique, que no va mostrar ni la qualitat, ni l’efectivitat, ni la tensió suficient davant d’un rival d’entrada assequible, ascendit aquest any però que va jugar ordenat i serè.

El tècnic blaugrana va deixar homes importants com Messi i Luis Suárez fora de l’equip titular i en canvi s’estrenaven Cillesen a la porteria –per la lesió de Ter Stegen– i Paco Alcácer com a davanter centre. L’Alabès va optar per replegar-se i reduir espais i va incomodar força els blaugrana. Neymar no trencava per la banda i el cabal ofensiu era poc, només amb un xut d’Aleix Vidal que va fer intervenir el porter Pacheco. L’Alabès, en canvi, va trobar el gol a sis minuts per al descans, en una centrada que va caçar Deyverson avançant-se a Mascherano dins l’àrea. Només arrencar la segona part, però, el Barça va redreçar les coses amb una rematada de cap de Mathieu després d’un llançament de cantonada.

Quedava molt de temps per aixecar el partit però ni l’Alabès es va descompondre ni el Barça va trobar el seu joc. Van entrar Messi i Iniesta mentre anul·laven un gol als visitants, i en el minut 64 una altra acció poc afortunada de Mascherano era l’1 a 2, d’Ibai Gómez. Va acabar entrant Suárez, però la presència del trident no va desencallar un mal Barça. En l’afegit Messi hauria pogut salvar un punt, però la seva rematada va sortir desviada per poc.

Al Bernabéu el Reial Madrid feia el ple de victòries en aquest inici de lliga –tres de tres– mostrant poder golejador. Liderats per un gran Luka Modric, els de Zinedine Zidane van ser solvents davant un Osasuna valent que de seguida es va trobar un gol en contra i que va acabar caient per 5 a 2. Cristiano va obrir la llauna als sis minuts de joc, a plaer després d’assistència de Bale. Els blancs, molt còmodes replegant-se i sortint al contraatac, van tornar a marcar a la recta final del primer temps, després d’un travesser visitant. Danilo no va desaprofitar una pilota morta que va deixar el porter Nauzet a mitja sortida després que Morata rematés. Corria el minut 40 i en el 45 Ramos feia el tercer després d’un córner. El matx estava vist per a sentència i els madridistes assolien la maneta en el segon temps, amb gols de Pepe i Modric, que veia premiat el seu bon partit amb el cinquè. Osasuna només va poder maquillar el marcador amb dianes d’Oriol Riera i David García.

I l’Atlètic de Madrid, que havia arrencat el campionat amb dos empats, va obtenir la victòria al camp del Celta per un contundent 0 a 4. Els de Simeone van saber patir i treballar en una primera meitat en què els gallecs van tenir les millors ocasions i es van deixar anar en un molt bon segon temps. A l’inici de la represa Koke va trobar el gol després d’una centrada de Griezmann i va fer molt mal a un Celta que va perdre el mig del camp i va concedir espais als contraris. Griezmann va sentenciar amb dues dianes, en els minuts 72 i 79, i quan en faltaven dos per al final Correa va signar el quart.