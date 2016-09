Els clubs fan caixa

El Don Denis Santa Coloma és l’equip que més diners rebrà de la UEFA per la cessió dels internacionals per al Preeuropeu 2016, seguit de l’FC Andorra

Un parell de mesos després de la final de la Euro 2016 a París toca fer comptes. La UEFA recentment anunciava que 659 clubs es repartirien 150 milions d’euros dels guanys procedents de la competició disputada a França, dels quals 50 milions aniran destinats als equips que van cedir els seus jugadors per a la fase de classificació del torneig entre el setembre del 2014 i l’octubre del 2015. La UEFA, segons l’acord signat amb l’ECA (Associació de Clubs Europeus), destinarà en aquesta ocasió 4.304 euros –pràcticament el mateix que fa quatre anys– per jugador convocat i per partit. Un