El MoraBanc defalleix contra el Barça

Contundent derrota dels de Peñarroya en el segon amistós de pretemporada

El MoraBanc va caure ahir der­rotat de forma contundent (80-54) contra el Barça en el segon compromís de la pretemporada en un duel on l’equip de Joan Peñarroya no va poder seguir el ritme dels blaugrana a la segona meitat i va pagar la falta d’encert ofensiu, plasmat en un 1 de 20 en triples.

Des de bon inici ja es va evidenciar que no era el dia andorrà, amb un parcial d’11 a 0 per a l’equip de Georgios Bartzokas –encara sense Justin Doellman, Joan Carles Navarro o Víctor Claver–, que només va poder frenar Nacho Martín, amb sis punts