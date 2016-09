Primers minuts de joc per al MoraBanc contra el Betis

Actualitzada 03/09/2016 a les 07:05

Cesc Guimerà Andorra la Vella

El MoraBanc disputa avui (20 h) els primers minuts de la pretemporada en el Circuit Movistar amb el Reial Betis Energía Plus, un Baloncesto Sevilla salvat de la desaparició in extremis aquest estiu per l’entitat verd-i-blanca.

L’equip de Joan Peñarroya arriba a aquesta clàssica ara renovada cita de la pretemporada després de poc més d’una setmana de treball. Tot i que el tècnic assegurava ahir que encara és molt aviat, serà la primera oportunitat per començar a descobrir els que seran els trets identitari d’una renovada plantilla. “Estem molt verds, però hem guanyat amb capacitat atlètica a la línia exterior i volem que això ens permeti ser més agressius i més verticals a la transició”, comentava Peñarroya, que reconeixia que “arribem cansats, amb molt treball físic i poc bagatge tàctic, però aquesta mena de partits serveixen per descobrir l’ADN competitiu”.