Un gol de Kroos en la recta final li dóna el triomf davant d’un Celta atrevit

El Madrid salva un partit incòmode Morata prova de marxar d'un defensor en el duel d'ahir.

Actualitzada 28/08/2016 a les 07:26

Redacció Madrid

El Reial Madrid va suar de valent per assegurar ahir els tres punts davant d’un Celta atrevit i ben posat en el primer partit del campionat al Bernabéu per als de Zinedine Zidane (2-1). Un gol de Kroos a nou minuts per al final va donar el triomf als blancs quan semblava que el duel acabaria en taules.

L’equip gallec va ser un os per als madridistes, que van jugar incòmodes i van poder generar molt poc perill a la primera meitat. Modric, que va enviar una pilota al travesser, va ser el més destacat del seu equip, mentre que el Celta no renunciava a l’atac i va provocar algun ensurt en la porteria de Casilla. A la represa es va mantenir la mateixa dinàmica, un Madrid amb dificultats per crear davant de l’ordre i la intensitat que exposaven els de Berizzo. Però en el minut seixanta, després d’un mal rebuig del porter Sergio, Morata va acabar marcant l’1 a 0 en una acció en què estava en possible fora de joc. Morata va poder fer el segon enviant una pilota al pal però va ser el Celta qui va trobar l’empat sis minuts després. Orellana, massa sol a la frontal, enviava la pilota a l’escaire. El Madrid seguia encallat pel bon treball del rival però Kroos, amb un xut ajustat des de fora de l’àrea, va acabar donant els tres punts als locals.

Avui l’FC Barcelona intentarà seguir l’estela blanca i sumar sis punts de sis possibles al camp de l’Athletic de Bilbao. “És un dels partits més complexos fora de casa. L’Athletic ens pressionarà a dalt i ens hem de centrar en les complicacions que ens plantejarà”, deia el tècnic Luis Enrique. El porter Ter Stegen i el defensa Mascherano han rebut l’alta mèdica i han entrat a la llista de Luis Enrique. També hi serà Rafinha, que ha tornat de Rio, on va ser medalla d’or amb Brasil.