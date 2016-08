Superpoblats

La desaparició del camp d’Aixovall augmentarà al màxim l’activitat dels camps de la Borda Mateu per a partits i entrenaments

Els camps de la Borda Mateu, estrenats la temporada passada per la Federació de Futbol (FAF), tindran overbooking en l’exercici que ha de començar. El tancament del camp d’Aixovall després que el Govern i la propietat no renovessin l’acord afegirà més partits però sobretot més entrenaments a les instal·lacions de Santa Coloma.

Amb les planificacions ja embastades per a l’exercici 2016-17 els dos camps estaran en ús de dilluns a divendres de dos quarts de sis de la tarda fins a prop de les dotze de la nit, tenint en compte que es divideixen en dos i simultàniament hi haurà quatre