El Barça ho tindrà 'a priori' més difícil que el Madrid

Els blaugrana es trobaran amb Guardiola i Cristiano amb l’Sporting

Actualitzada 26/08/2016 a les 07:08

Redacció Mónaco

El sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions, celebrat ahir a Mònaco, ha deixat a priori un camí més complicat per a l’FC Barcelona que per al Reial Madrid. Els blaugrana han quedat enquadrats en un grup amb el Manchester City de Guardiola –i Claudio Bravo–, el Borussia Mönchengladbach alemany i el Celtic de Glasgow escocès, mentre que els blancs també tindran un rival alemany, el Borussia Dortmund, a més de l’Sporting de Lisboa, el primer equip de Cristiano Ronaldo, i el Legia de Varsòvia polonès.

Els altres dos equips espanyols en la competició tindran rivals durs. L’Atlètic de Madrid es veurà les cares amb el Bayern de Munic i el PSV Eindhoven, contra els que es va creuar la temporada passada, a més del Rostov rus. El Sevilla s’enfrontarà al Juventus, amb qui ja es va trobar l’any passat, l’Olympique de Lió i el Dinamo de Zagreb. I pel que fa als equips de la lliga francesa a banda del Lió, el PSG ha quedat enquadrat amb l’Arsenal, el Basilea i el Ludogorets búlgar i el Mònaco amb el CSKA de Moscou, el Tottenham i el Leverkusen.

Ahir la UEFA va premiar Cristiano Ronaldo com el millor jugador de la temporada 2015-2016. El president del Reial Madrid, Florentino Pérez, deia en declaracions a Bein Sports que el davanter portuguès es vol retirar a l’equip madrileny i que el club ho vol fer possible.